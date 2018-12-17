Мануэль Нойер: В «Ливерпуле» определенно не в восторге от выпавшего жребия

Футбол 17 декабря 2018 20:04 Источник: ФК «Бавария»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкая команда сыграет с «Ливерпулем».

- «Ливерпуль» проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов. Думаю, что они определенно не в восторге от выпавшего жребия. Эта команда умеет бытро играть на контратаках и много забивает. Но и у нас хорошая атака. Это будут два классных матча, - приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Напомним, что первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная игра пройдет 13 марта в Мюнхене.