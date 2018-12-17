Гвардиола готов потратить 200 миллионов евро на трансфер Гризманна - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 20:43Источник: Don Balon

    Гвардиола готов потратить 200 миллионов евро на трансфер Гризманна

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Как сообщает Don Balon, наставник «горожан» намерен убедить руководство своего клуба выделить на покупку 27-летнего форварда следующим летом 200 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. При этом, в случае перехода Гризманн может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой 42 миллион евро за сезон.

    Отмечается, что когда Гризманна спросили о его фаворитах на победу в Лиге чемпионов, он поставил «Манчестер Сити» на первое место по той простой причине, что у них есть тренер Хосеп Гвардиола. Издание предполагает, что после такого заявления нападающему «Атлетико» будет сложно остаться в испанской примере на следующий сезон, особенно учитывая тот факт, что Гвардиола лично просит его присоединиться к своей команде.

    Добавим, что в текущем сезоне Гризманн забил десять мячей и сделал семь результативных передач в 23 играх за «Атлетико».

    #фк атлетико#испанская примера#апл#фк манчестер сити#гвардиола хосеп#гризманн антуан#Возможные трансферы
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