Гвардиола готов потратить 200 миллионов евро на трансфер Гризманна

Футбол 17 декабря 2018 20:43 Источник: Don Balon

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Как сообщает Don Balon, наставник «горожан» намерен убедить руководство своего клуба выделить на покупку 27-летнего форварда следующим летом 200 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. При этом, в случае перехода Гризманн может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой 42 миллион евро за сезон.

Отмечается, что когда Гризманна спросили о его фаворитах на победу в Лиге чемпионов, он поставил «Манчестер Сити» на первое место по той простой причине, что у них есть тренер Хосеп Гвардиола. Издание предполагает, что после такого заявления нападающему «Атлетико» будет сложно остаться в испанской примере на следующий сезон, особенно учитывая тот факт, что Гвардиола лично просит его присоединиться к своей команде.

Добавим, что в текущем сезоне Гризманн забил десять мячей и сделал семь результативных передач в 23 играх за «Атлетико».