Воспитанник «Чертаново» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

Об этом сообщает Sport24.ru.
14-летний игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед», которая продлится две недели.
Пиняев в 2018 году уже побывал на стажировке в английском клубе, где сыграл за юношескую команду в выставочном матче против «Бари» и забил пять мячей.
В России Пиняев получил известность после того, как как оформил хет-трик в игре со «Строгино» в матче между командами среди футболистов 2004 года рождения.
13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!— Сборная России (@TeamRussia) 3 ноября 2018 г.
Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? 😎⚽
📹 @chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb
Позднее директор академии «Чертаново» заявил, что Пиняев является самым талантливым футболистом 2004 года в Европе. Он также отмечал, что игроком уже интересуются зарубежные клубы и утверждал, что насчет футболиста уже поступал запрос от одной из команд чемпионата Франции.