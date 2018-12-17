Воспитанник «Чертаново» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 17 декабря 2018 21:08 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Sport24.ru.

14-летний игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед», которая продлится две недели.

Пиняев в 2018 году уже побывал на стажировке в английском клубе, где сыграл за юношескую команду в выставочном матче против «Бари» и забил пять мячей.

В России Пиняев получил известность после того, как как оформил хет-трик в игре со «Строгино» в матче между командами среди футболистов 2004 года рождения.

13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!

Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? 😎⚽

📹 @chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb — Сборная России (@TeamRussia) 3 ноября 2018 г.

Позднее директор академии «Чертаново» заявил, что Пиняев является самым талантливым футболистом 2004 года в Европе. Он также отмечал, что игроком уже интересуются зарубежные клубы и утверждал, что насчет футболиста уже поступал запрос от одной из команд чемпионата Франции.