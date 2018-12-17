Воспитанник «Чертаново» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 21:08Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Воспитанник «Чертаново» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

    Об этом сообщает Sport24.ru.

    14-летний игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед», которая продлится две недели.

    Пиняев в 2018 году уже побывал на стажировке в английском клубе, где сыграл за юношескую команду в выставочном матче против «Бари» и забил пять мячей.

    В России Пиняев получил известность после того, как как оформил хет-трик в игре со «Строгино» в матче между командами среди футболистов 2004 года рождения.

    Позднее директор академии «Чертаново» заявил, что Пиняев является самым талантливым футболистом 2004 года в Европе. Он также отмечал, что игроком уже интересуются зарубежные клубы и утверждал, что насчет футболиста уже поступал запрос от одной из команд чемпионата Франции.

    #Футбол-Россия#фк манчестер юнайтед#фк чертаново#пиняев сергей
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