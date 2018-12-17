Айртон Лукас: Посвящу себя защите цветов «Спартака» и дальнейшему развитию - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 23:39Источник: Instagram

    Айртон Лукас: Посвящу себя защите цветов «Спартака» и дальнейшему развитию

    Защитник «Спартака» и новичок команды Айртон Лукас отметил, что рад посвятить себя защите цветов московского клуба.

    - Я счастлив стать игроком «Спартака», для меня это большая честь. Благодарю клуб за все усилия, которые были приложены, чтобы преодолеть трудности, возникшие во время заключения контракта. Я выложусь на максимум и посвящу себя защите цветов клуба и дальнейшему развитию, - написал Лукас в своем Instagram.

    Напомним, что в понедельник, 17 декабря, 21-летний бразилец подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт.

    В 2018 году Лукас провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

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