Айртон Лукас: Посвящу себя защите цветов «Спартака» и дальнейшему развитию

Защитник «Спартака» и новичок команды Айртон Лукас отметил, что рад посвятить себя защите цветов московского клуба.
- Я счастлив стать игроком «Спартака», для меня это большая честь. Благодарю клуб за все усилия, которые были приложены, чтобы преодолеть трудности, возникшие во время заключения контракта. Я выложусь на максимум и посвящу себя защите цветов клуба и дальнейшему развитию, - написал Лукас в своем Instagram.
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Estou muito feliz e honrado em poder defender a partir de 2019 o @fcsm_official. Agradeço por todo o esforço para me contratar e vou honrar isso me dedicando ao máximo para defender o clube e evoluir cada vez mais. Vamos com tudo!
Публикация от Ayrton Lucas (@ayrton97_)
Напомним, что в понедельник, 17 декабря, 21-летний бразилец подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт.
В 2018 году Лукас провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.