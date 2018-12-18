Валерий Непомнящий: У «Зенита» с «Фенербахче» может быть больше проблем, чем у «Краснодара» с «Байером»

Футбол 18 декабря 2018 00:14 Источник: «Евро-футбол.ру»

Известный футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о жеребьевке 1/16 Лиги Европы для «Зенита» и «Краснодара».

- В таких случаях обычно говорят: «Весной все кошки серы». По весне никто не знает, какая из команд в каком состоянии будет находиться. Но на сегодняшний день оба соперника нам по зубам.

У «Зенита» с «Фенербахче» может быть больше проблем. Потому что у «Зенита» не выстроена игра. Состав пока не очень оптимален. Но это на сегодня. А весной все может быть по-другому.

Какая пара вызывает больший интерес? Да оба противостояния будут очень интересные. Оба соперника нам по зубам, но это не значит, что мы вынесем их в одну калитку. Весной в феврале это не всегда просто для наших клубов.

Потенциально я считал, что «Зенит» в этом розыгрыше Лиги Европы должен был быть в полуфинале или финале. Но из-за того, что клуб показывает неровную игру и потерял много очков и лицо, просто не знаю, чего ожидать от питерцев дальше, - приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что «Краснодар» в 1/6 финала Лиги Европы встретится с «Байером», а «Зенит» сыграет против «Фенербахче».