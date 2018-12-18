Журналист Gazzetta dello Sport: Турецкие клубы опасны дома, а мы знаем, какие у «Зенита» проблемы на выезде

Футбол 18 декабря 2018 01:00 Источник: «Евро-футбол.ру»

Журналист Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы для «Зенита», по итогам которой российский клуб на стадии 1/16 финала сыграет с «Фенербахче».

- Для «Зенита» жребий выдался не таким удачным. Потому что мог попасться более легкий соперник – «Мальме», к примеру. Турецкие клубы опасны у себя дома, а мы знаем, какие у «Зенита» проблемы на выезде. Когда ты проигрываешь в первом матче в гостях более слабому сопернику, то имеешь хороший шанс все перевернуть дома. Так было у «Зенита» с минским «Динамо». Но если ты проигрываешь на выезде серьезному сопернику, то рискуешь потом дома и не отыграться, - приводит слова журналиста «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что «Краснодар» в 1/6 финала Лиги Европы встретится с «Байером», а «Зенит» сыграет против «Фенербахче».