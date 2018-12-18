Дмитрий Парфенов: Заболотный действительно много пахал и заслужил вызов в сборную России - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 01:36Источник: Телеканал «Россия 24»

    Дмитрий Парфенов: Заболотный действительно много пахал и заслужил вызов в сборную России

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, что еще в «Тосно» видел в нападающем Антоне Заболотном игрока сборной России.

    - Видел ли я в Заболотном игрока сборной России, когда тренировал его в «Тосно»? Конечно, видел. Мы видели его огромное желание. Поверьте, человек реально своим трудом заслужил это. Человек действительно столько пахал. А то, что он не много забивает… В «Тосно» у него было больше игрового времени, потому и забивал он побольше, - в эфире программы «Футбол России».

    Напомним, что форвард «Зенита» Антон Заболотный 10 сентября в товарищеском матче между сборными России и Чехии (5:1) впервые в карьере забил за национальную команду.

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