Дмитрий Парфенов: Заболотный действительно много пахал и заслужил вызов в сборную России

Футбол 18 декабря 2018 01:36 Источник: Телеканал «Россия 24»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, что еще в «Тосно» видел в нападающем Антоне Заболотном игрока сборной России.

- Видел ли я в Заболотном игрока сборной России, когда тренировал его в «Тосно»? Конечно, видел. Мы видели его огромное желание. Поверьте, человек реально своим трудом заслужил это. Человек действительно столько пахал. А то, что он не много забивает… В «Тосно» у него было больше игрового времени, потому и забивал он побольше, - в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что форвард «Зенита» Антон Заболотный 10 сентября в товарищеском матче между сборными России и Чехии (5:1) впервые в карьере забил за национальную команду.