Дмитрий Парфенов: Хочется поговорить с Симеоне обо всем, но у него очень серьезный график

Футбол 18 декабря 2018 01:47 Источник: Телеканал «Россия 24»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, что в ближайшее время хотел бы встретиться с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и бывшим наставником «Спартака» Олегом Романцевым.

- Планирую пообщаться с Олегом Ивановичем. Хочется просто увидеть его. Совет попросить, это однозначно. Были моменты, я часто ему звонил. И сейчас звоню периодически. Ничего плохого в этом нет. Мне важно хорошее мнение прекрасно специалиста, который всем все доказал. Почему не воспользоваться этим. Но прежде всего хочется его просто увидеть.

«Атлетико» 22 декабря играет с «Эспаньолом». Хочу до матча посетить расположение этой команды и попасть на саму игру. Есть надежда, что пообщаюсь с Симеоне. Есть люди, которые занимаются этим вопросом. Вопросы есть. Хочется поговорить обо всем, но у Симеоне очень серьезный график. Это вопрос его времени, к тому же не всегда он общителен. Посмотрим на месте. Вопросы есть, достаточно много: по подготовке команды, по управлению игроками и по структуре клуба. Сама философия команды, она есть, она видна, она не шарахается из года в год. У «Атлетико» понятно, чего хочет команда и на трансферном рынке, и в игровом плане. Хотелось бы поговорить как раз об этом, - в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Добавим, что встреча 17-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Эспаньолом» состоится 22 декабря на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 18:15 по московскому времени.