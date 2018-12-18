Агент Роналду рассказал, как состоялся трансфер португальца в «Ювентус» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 07:06Источник: TuttosportАвтор: Гичунцев Артур

    Агент Роналду рассказал, как состоялся трансфер португальца в «Ювентус»

    33-летний нападающий покинул мадридский "Реал" и перебрался в серию А летом 2018 года.

    Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал о трансфере игрока в туринский клуб.

    "Его хотели приобрести многие клубы, потому что он является лучшим футболистом мира. Еще в январе Роналду сказал мне, что хочет подписать контракт с "Ювентусом". В тот момент я не верил, что сделка состоится.

    Я встретился с руководством клуба. Потом мы пообщались с президентом, и только тогда я поверил в то, что трансфер действительно состоится. В итоге переговоры заняли два-три месяца", – сказал Мендеш, чьи слова приводит Tuttosport.

    Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании. Отметим, что на данный момент португалец является лучшим бомбардиром в истории испанского клуба – на его счету 450 голов в 438 матчах.

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