Агент Роналду рассказал, как состоялся трансфер португальца в «Ювентус»

Футбол 18 декабря 2018 07:06 Источник: Tuttosport Автор: Гичунцев Артур

33-летний нападающий покинул мадридский "Реал" и перебрался в серию А летом 2018 года.

Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал о трансфере игрока в туринский клуб.

"Его хотели приобрести многие клубы, потому что он является лучшим футболистом мира. Еще в январе Роналду сказал мне, что хочет подписать контракт с "Ювентусом". В тот момент я не верил, что сделка состоится.

Я встретился с руководством клуба. Потом мы пообщались с президентом, и только тогда я поверил в то, что трансфер действительно состоится. В итоге переговоры заняли два-три месяца", – сказал Мендеш, чьи слова приводит Tuttosport.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании. Отметим, что на данный момент португалец является лучшим бомбардиром в истории испанского клуба – на его счету 450 голов в 438 матчах.