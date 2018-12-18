Защитник «Баварии» – о противостоянии с «Ливерпулем»: Уверен, мы пройдем дальше

Футбол 18 декабря 2018 07:32 Источник: ФК «Бавария» Автор: Гичунцев Артур

Первый матч состоится 19 февраля на «Энфилде», ответный – 13 марта на «Альянц-Арене».

Защитник «Баварии» Никлас Зюле пообщался с клубной пресс-службой после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, соперником мюнхенского клуба стал «Ливерпуль».

"Великая команда, великолепные игроки и отличный стадион. Это будет очень сложная игра. Но мы все в предвкушении.

В первом матче мы должны будем добиться хорошего результата. Нам понадобится идеальный день. Уверен, что мы пройдем дальше.

Я в предвкушении встречи с Роберто Фирмино. Будет классно сыграть против него. Будет здорово!", – сказал немецкий футболист.