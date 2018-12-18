Роман Нойштедтер – о противостоянии «Краснодара» и «Байера»: Шансы 50 на 50

Футбол 18 декабря 2018 08:04 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные – 21 числа.

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы.

Напоним, "Краснодар" на этой стадии турнира сыграет с немецким "Байером".

«Байер» неплохо выступил на групповой стадии Лиги Европы. У команды сейчас молодой тренер и очень молодые игроки. Оцениваю шансы обеих команд в этой паре как 50 на 50.

Многое будет зависеть от того, как клубы подготовятся ко второй части сезона», – приводит слова Нойштетера "Газета.Ru" со ссылкой на "Известия".