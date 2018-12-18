Агент Марсьяля – о новом контракте: Пессимистично оцениваю шансы договориться

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 19 матчей и забил 8 голов.
Филипп Ламболи, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.
«Пессимистично оцениваю шансы договориться. Клуб уже сделал нам несколько предложений, которые не соответствовали нашим ожиданиям. Мы далеки от соглашения», – приводит слова Ламболи RMC.
Ранее сообщалось, что клуб активировал опцию продления контракта до 2020 года.
По данным СМИ, Марсьяль недоволен отношением со стороны Жозе Моуринью и готов покинуть "красных дьяволов". В его услугах заинтересованы "Барселона", "Ювентус" и "Бавария".