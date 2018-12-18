Источник: Глушаков на допросе сообщил, что «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 10:52Источник: Телеграм-канал MashАвтор: Гичунцев Артур

    Источник: Глушаков на допросе сообщил, что «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками

    Об этом сообщает Телеграм-канала Mash.

    Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков на допросе в полиции заявил, что угрожал своей жене, Дарье Глушаковой, в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьез.

    Отмечается, что игрок красно-белых при этом заявил, что не бил супругу, и считает, что Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду.

    Также Глушаков якобы заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков «Спартака».

    Напомним, в настоящий момент Денис и Дарья находится в бракоразводном процессе. Супруга игрока написала на него заявление в полицию, в котором обвинила в угрозах убийством. Глушаков, в свою очередь, обвинил жену в мошенничестве.

    #Футбол-Россия#РПЛ#глушаков денис#глушакова дарья#фк спартак
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