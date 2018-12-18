Источник: Глушаков на допросе сообщил, что «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками

Футбол 18 декабря 2018 10:52 Источник: Телеграм-канал Mash Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Телеграм-канала Mash.

Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков на допросе в полиции заявил, что угрожал своей жене, Дарье Глушаковой, в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьез.

Отмечается, что игрок красно-белых при этом заявил, что не бил супругу, и считает, что Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду.

Также Глушаков якобы заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков «Спартака».

Напомним, в настоящий момент Денис и Дарья находится в бракоразводном процессе. Супруга игрока написала на него заявление в полицию, в котором обвинила в угрозах убийством. Глушаков, в свою очередь, обвинил жену в мошенничестве.