Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию адвокатов Кокорина и Мамаева (видео) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 11:13Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию адвокатов Кокорина и Мамаева (видео)

    5 декабря по ходатайству следствия арест игроков продлен до 8 февраля.

    В понедельник Московский городской суд рассматривает апелляцию адвокатов форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

    11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы решением суда до 8 декабря по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Обоим футболистам были предъявлены обвинения по статьям «хулиганство» и «побои».

    5 декабря Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении заключения Кокорина и Мамаева до 8 февраля, тогда как защита настаивала на изменении меры пресечения и перевод игроков под домашний арест. Адвокаты обвиняемых подали апелляцию на это решение.

    Отметим, что на прошлой неделе в инстаграме Кокорина появилась просьба прийти во вторник к зданию Мосгорсуда и поддержать футболистов. В итоге это сделали только два человека.

    Кроме того, видео со словами поддержки в адрес Кокорина и Мамаева записали игроки «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Ахмата», «Крыльев Советов», «Арсенала», «Рубина» и «Уфы». Все они также были опубликованы в инстаграме Кокорина.

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