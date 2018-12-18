СМИ: Иско может перейти в «Манчестер Сити» по инициативе Гвардиолы - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 11:15Источник: As.comАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: Иско может перейти в «Манчестер Сити» по инициативе Гвардиолы

    Об этом сообщает AS.

    Хавбек мадридского "Реала" Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.

    Согласно источнику, на игрока сборной Испании претендует "Манчестер Сити", который проявляет интерес к полузащитнику по инициативе главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

    Отмечается, что представители английского клуба уже провели переговоры с агентом 26-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что Иско недоволен отношением со стороны нового главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари. По слухам, хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

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