Тьерри Анри: Жду ответа от игроков «Монако» в матче против «Лорьяна» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 11:31Источник: ФК «Монако»Автор: Гичунцев Артур

    Тьерри Анри: Жду ответа от игроков «Монако» в матче против «Лорьяна»

    Встреча состоится завтра, 19 декабря и стартует в 23.05 по московскому времени.

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри высказался перед матчем 1/8 финала Кубка лиги против «Лорьяна».

    "Как я уже говорил после встречи с «Боруссией», поражения случаются, но проигрывать таким образом, как это сделали мы в матче с «Лионом» – это неприемлемо. Я надеюсь такого больше не повториться, нужно работать, чтобы понять, не стоит опускать руки.

    Я жду ответа от своих подопечных в матче против «Лорьяна» в 1/8 Кубка Лиги, но еще больше я жду первую домашнюю победу. Будут серьезные изменения в составе, мы задействуем большое количество молодых игроков", – сказал французский специалист клубной пресс-службе.

    #лига 1#Кубок французской лиги#фк монако#фк лорьян#анри тьерри
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