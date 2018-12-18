Тьерри Анри: Жду ответа от игроков «Монако» в матче против «Лорьяна»

Футбол 18 декабря 2018 11:31 Источник: ФК «Монако» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоится завтра, 19 декабря и стартует в 23.05 по московскому времени.

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри высказался перед матчем 1/8 финала Кубка лиги против «Лорьяна».

"Как я уже говорил после встречи с «Боруссией», поражения случаются, но проигрывать таким образом, как это сделали мы в матче с «Лионом» – это неприемлемо. Я надеюсь такого больше не повториться, нужно работать, чтобы понять, не стоит опускать руки.

Я жду ответа от своих подопечных в матче против «Лорьяна» в 1/8 Кубка Лиги, но еще больше я жду первую домашнюю победу. Будут серьезные изменения в составе, мы задействуем большое количество молодых игроков", – сказал французский специалист клубной пресс-службе.