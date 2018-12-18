Психолог «Зенита»: Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения

Футбол 18 декабря 2018 11:34 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева до 8 февраля.

Психолог «Зенита» объяснил действия форварда Александра Кокорина, который находится под арестом по обвинению по статьям «хулиганство» и «побои», неуправляемыми эмоциями на фоне хронического напряжения.

Текст психологической экспертизы на заседании суда по рассмотрению апелляции футболистов зачитал адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина.

«Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении. Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста», – приводит Sport24.ru слова из текста экспертизы.

Напомним, в понедельник Московский городской суд рассматривает апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.