Психолог «Зенита»: Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 11:34Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

    Психолог «Зенита»: Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения

    Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева до 8 февраля.

    Психолог «Зенита» объяснил действия форварда Александра Кокорина, который находится под арестом по обвинению по статьям «хулиганство» и «побои», неуправляемыми эмоциями на фоне хронического напряжения.

    Текст психологической экспертизы на заседании суда по рассмотрению апелляции футболистов зачитал адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина.

    «Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении. Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста», – приводит Sport24.ru слова из текста экспертизы.

    Напомним, в понедельник Московский городской суд рассматривает апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

    Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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