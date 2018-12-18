Александр Кокорин: По мне, дело раскрыто и закрыто. Был легкий ущерб, и то, это натянуто - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 11:50Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Александр Кокорин: По мне, дело раскрыто и закрыто. Был легкий ущерб, и то, это натянуто

    Ранее Тверской суд Москвы продлил арест игрока до 8 февраля 2019 года.

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на заседании суда, где рассматривается апелляция об освобождении футболиста из-под стражи.

    «Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Мы тут больше двух месяцев. Мои адвокаты с помощью следствия, которому мы помогали с самого начала, нашли все доказательства, что мы в СИЗО незаконно. Надеемся на профессиональную точку зрения судьи.

    Мне не очень понятно, почему на каждом суде не могут приобщить видео с существенными доказательствами и экспертизы, которые не были предъявлены неделю назад у суде. Говорят, что следствие не может быть закончено из-за них, а дата экспертиз – 20-е числа ноября. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Искать что-то еще не имеет смысла. Был легкий ущерб, и то, по мне, это натянуто», – цитирует Кокорина Sport24.ru.

    Напомним, в понедельник Московский городской суд рассматривает апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

    Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#кокорин александр
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