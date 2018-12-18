Павел Мамаев: Прошу позволить мне встретить Новый год с семьей

Футбол 18 декабря 2018 11:58 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест игрока до 8 февраля 2019 года.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил на заседании суда, где рассматривается апелляция об освобождении футболиста из-под стражи.

«Поддерживаю все доводы адвоката. Мое мнение: всем очевидно, что следственные действия подошли к концу. Допрошены все потерпевшие, свидетели и мы. Получены все экспертизы. Мы больше ничему не можем помешать. Думаю, все вокруг это осознают. Надо учесть, что мы больше никак не можем повлиять на следствие. Ранее мы все принимали извинения потерпевшим. Я компенсировал Соловчуку ущерб в 500 тысяч рублей. Это на данный момент достойное возмещение, так как один из защитников сказал, что на практике малый вред – это 30-50 тысяч.

Мы полностью сотрудничаем со следствием и делаем все, чтобы быстрее завершилось расследование. Мы сдали документы. Все, кто с нами связан, делает все быстро и четко. Не считаю нужным, удерживать нас здесь. Прошу изменить решение Тверского суда, чтобы не оставлять всех нас дальше под арестом. Прошу позволить мне встретить Новый год с моей семьей», – приводит слова Мамаева Sport24.ru.

Напомним, в понедельник Московский городской суд рассматривает апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.