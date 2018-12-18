Александр Мостовой – о положении Кокорина и Мамаева: Я бы их отпустил, это уже чересчур - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 12:34Источник: «Мир новостей»Автор: Гичунцев Артур

    Александр Мостовой – о положении Кокорина и Мамаева: Я бы их отпустил, это уже чересчур

    Тверской суд Москвы продлил арест игроков до 8 февраля 2019 года.

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о положении форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

    "Я бы их отпустил. Потому что это уже чересчур. Хотя в первый день, когда я все это услышал и увидел, то был на другой стороне.

    Действительно, очень скандальная ситуация. Ребята уже понесли накаание, прошло два месяца. Моё мнение – надо отпускать. Они попали под общественный пресс. Сделали из них козлов отпущения", – цитирует Мостового «Мир новостей».

    Напомним, в понедельник Московский городской суд рассматривает апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

    Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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