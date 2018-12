«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Клуб хотел бы поблагодарить Моуринью и пожелать ему успехов в будущем.

О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже. Сейчас начинается поиск нового наставника", – говорится в заявлении пресс-службы.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would ~* to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC