«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Моуринью - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 12:52Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Автор: Гичунцев Артур

    «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Моуринью

    Об этом английский клуб сообщил в своем Twitter.

    Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

    "Клуб хотел бы поблагодарить Моуринью и пожелать ему успехов в будущем.

    О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже. Сейчас начинается поиск нового наставника", – говорится в заявлении пресс-службы.

    Напомним, специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    В текущем сезоне "МЮ" расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с "ПСЖ".

    #апл#фк манчестер юнайтед#моуринью жозе
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