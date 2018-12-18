«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Моуринью

Футбол 18 декабря 2018 12:52 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед» Автор: Гичунцев Артур

Об этом английский клуб сообщил в своем Twitter.

Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Клуб хотел бы поблагодарить Моуринью и пожелать ему успехов в будущем.

О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже. Сейчас начинается поиск нового наставника", – говорится в заявлении пресс-службы.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would ~* to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

Напомним, специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне "МЮ" расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с "ПСЖ".