Павел Мамаев – о решении суда: Даже говорить ничего не хочется. Это просто позор

Футбол 18 декабря 2018 13:10 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что игрок принял участие в избиении двух человек.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал решение суда, который оставил в силе его арест до 8 февраля 2019 года.

«Ваша честь, даже говорить ничего не хочется. Это просто позор. Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио. Больше ничего не надо. Мы вам все уже ответили», – цитирует Мамаева Sport24.ru.

Во вторник Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Напомним, оба игрока были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы объединены в одно производство и переданы на расследование в главное управление ведомства.