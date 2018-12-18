Букмекеры назвали главного фаворита на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 13:32Источник: Mirrorfootball.co.ukАвтор: Гичунцев Артур

    Букмекеры назвали главного фаворита на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед»

    Об этом сообщает Mirror.

    Сегодня, 18 декабря, португалец Жозе Моуринью был уволен из "Манчестер Юнайтед".

    По информации источника, главный фаворитом на его замену стал французский специалист Зинедин Зидан, покинувший мадридский "Реал" в мае 2018 года .

    Ранее сообщалось, что до конца текущего сезона "МЮ" будет выступать под руководством бывшего игрока "красных дьяволов" Майкла Кэррика, который входил в тренерский штаб Моуринью. По слухам, "МЮ" также проявляет интерес к экс-наставнику "Челси" Антонио Конте.

    В текущем сезоне команда располагается на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков.

    #апл#фк манчестер юнайтед#моуринью жозе#зидан зинедин#конте антонио
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