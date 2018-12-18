Кэррик может стать исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Футбол 18 декабря 2018 13:43 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Моуринью отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» станет Майкл Кэррик, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что официально о назначении 37-летнего британца, завершившего карьеру минувшей весной, будет объявлено в течение 48 часов.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку португальца Жозе Моуринью, который тренировал команду с 2016 года. В сообщении на официальном сайте говорится, что в ближайшее время клуб определится с временным тренером до конца нынешнего сезона.

Напомним, Кэррик играл за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 годы, а прошлым летом вошел в тренерский штаб Моуринью.

По данным источника, в ближайшие два дня за тренировочный процесс в «Манчестер Юнайтед» будут отвечать Кэррик и еще один бывший ассистент Моуринью – Киран Маккенна.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в 17-м туре премьер-лиги, потерпев пятое поражение в чемпионате. С 26 очками манкунианцы занимают шестое место.

В 18-м туре 22 декабря команда сыграет в гостях с «Кардиффом».