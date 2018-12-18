СМИ: «Манчестер Юнайтед» выплатит Моуринью 22,5 млн фунтов за расторжение контракта - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 14:45Источник: The Daily MailАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: «Манчестер Юнайтед» выплатит Моуринью 22,5 млн фунтов за расторжение контракта

    Стало известно, какую сумму получит Жозе Моуринью за расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» выплатит португальскому специалисту 22,5 млн фунтов (около 25 млн евро) в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта.

    Сегодня стало известно, что «МЮ» уволил Моуринью с поста главного тренера команды. О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже.

    Напомним, 55-летний специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #фк манчестер юнайтед#моуринью жозе#апл
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