СМИ: «Манчестер Юнайтед» выплатит Моуринью 22,5 млн фунтов за расторжение контракта

Футбол 18 декабря 2018 14:45 Источник: The Daily Mail Автор: Сметанникова Дарья

Стало известно, какую сумму получит Жозе Моуринью за расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» выплатит португальскому специалисту 22,5 млн фунтов (около 25 млн евро) в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта.

Сегодня стало известно, что «МЮ» уволил Моуринью с поста главного тренера команды. О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже.

Напомним, 55-летний специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».