Гари Линекер: Увольнение Моуринью было ожидаемым

Футбол 18 декабря 2018 15:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера Жозе Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» С 19 очками отставания от «Ливерпуля» после 17 туров, а также учитывая то, что многие игроки играют ниже своего уровня и тот факт, что Моуринью дали сотни миллионов на трансферы, его увольнение было ожидаемым», - написал Линекер в своем твиттере.

О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».