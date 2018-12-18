Гари Линекер: Увольнение Моуринью было ожидаемым - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 15:03Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Гари Линекер: Увольнение Моуринью было ожидаемым

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера Жозе Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» С 19 очками отставания от «Ливерпуля» после 17 туров, а также учитывая то, что многие игроки играют ниже своего уровня и тот факт, что Моуринью дали сотни миллионов на трансферы, его увольнение было ожидаемым», - написал Линекер в своем твиттере.

    О назначении временного тренера, который будет работать с командой до конца сезона, будет объявлено позже.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

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