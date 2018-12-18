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    • Футбол18 декабря 2018 15:12Источник: «Советский спорт»Автор: Фиш Сергей

    Чемпионат мира увеличил выручку российских букмекеров почти на 50% 

    В деньгах рост составил миллиарды рублей

    2018 год стал самым доходным для российских букмекеров. Они нарастили выручку почти на 50%, катализатором этого роста стал чемпионат мира по футболу в России. К примеру, выручка одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Лиги ставок» выросла на 43,9% по сравнению с 2017-м годом. Судя по отчетности компании за прошлый год, рост составил более 5 млрд рублей.

    Эффект от чемпионата мира по футболу был в разы выше, чем от остальных футбольных турниров. По обороту он обогнал Лигу чемпионов в восемь раз (719%), матчи РПЛ - на 630%, Кубка конфедераций 2017 - на 241%, Лиги наций - на 1371%. На финале ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии объем ставок был в два раза больше (125%), чем на финале Лиги чемпионов, где играли Реал и Ливерпуль.

    «Более 500 тыс. игроков сделали хотя бы одну ставку на ЧМ-2018. Из них более чем для 200 тыс. эта ставка была первой, — сказал вице-президент «Лиги Ставок» Дмитрий Павловский.

    По данным букмекерской компании, по итогам этого года на футбол пришлось больше 50% от всех ставок компании. Вторым видом спорта стал теннис - 12,5% от всех ставок, затем баскетбол - 11,9%, после хоккей - 10,3%.

    Помимо чемпионата мира по футболу, в этом году также выросло количество ставок на матчи РПЛ. По сравнению с 2017-м рост составил 13%. По объему ставок российская лига обогнала на 20% Примеру (Испания), на 24% АПЛ (Англия), на 57% Серию А (Италия) и на 60% Бундеслигу (Германия).

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