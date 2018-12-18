Джейми Реднапп: Моуринью все делал неправильно, и футболисты за него не бились

Футбол 18 декабря 2018 15:23 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» уволил 55-летнего португальского специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

«Думаю, если вы приходите в клуб и начинаете все делать неправильно, вы будете уволены. Моуринью ровно это и сделал. Не думаю, что исходя из того, какой стиль проповедовал «МЮ» на протяжении многих лет - атакующий футбол, назначение Жозе было правильным решением.

Он рассорился с руководством клуба, рассорился с игроками команды. Для меня его увольнение было неизбежно. Он все делал неправильно, и футболисты за него не бились», - цитирует Реднаппа Sky Sports.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».