Джейми Реднапп: Моуринью все делал неправильно, и футболисты за него не бились - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 15:23Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

    Джейми Реднапп: Моуринью все делал неправильно, и футболисты за него не бились

    Бывший футболист «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Сегодня «МЮ» уволил 55-летнего португальского специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

    «Думаю, если вы приходите в клуб и начинаете все делать неправильно, вы будете уволены. Моуринью ровно это и сделал. Не думаю, что исходя из того, какой стиль проповедовал «МЮ» на протяжении многих лет - атакующий футбол, назначение Жозе было правильным решением.

    Он рассорился с руководством клуба, рассорился с игроками команды. Для меня его увольнение было неизбежно. Он все делал неправильно, и футболисты за него не бились», - цитирует Реднаппа Sky Sports.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

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