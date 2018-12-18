Андрей Канчельскис: Нет игры, болельщики недовольны, в команде проблемы – все шло к отставке Моуринью

Футбол 18 декабря 2018 15:54 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«Можно сказать, что все шло к отставке — нет игры, болельщики недовольны, в команде проблемы. До игры «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» в интервью английской прессе я уже говорил о том, что Моуринью самому пора объявить о решении уйти и годик отдохнуть. Обратите внимание на то, что со стороны тренера шла агрессия в сторону и футболистов, и болельщиков. Он очень эмоционально вел себя в тренерском кресле во время матчей и ругался со специалистами, возглавляющими другие клубы.

Все очевидно — если нет результата, то рождается агрессия, которая отражается на игре команды. Считаю, что проблемы накопились. Все одно к одному. И результаты уже не могли заставить себя ждать. Не исключу, что совет директоров «МЮ» совместно с Жозе обсудил ситуацию, и они приняли решение. Судя по поведению Моуринью, по общению с футболистами, было понятно, что не все в порядке. Поэтому я не удивлен решением отправить португальца в отставку. Воспринимаю это нормально», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, 55-летний специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».