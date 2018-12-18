Александр Ерохин: «Фенербахче» серьезный соперник независимо от того, на каком месте он идет в чемпионате

Футбол 18 декабря 2018 16:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Фенербахче».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением насчет предстоящих матчей с турецкой командой.

«Фенербахче» серьезный соперник независимо от того, на каком месте он идет в чемпионате. Плей-офф Лиги Европы — это матчи, в которых нужно дать результат здесь и сейчас, поэтому любая команда может выступить сильно в отдельно взятых играх. У нас есть время для хорошей подготовки к этим матчам!», - цитирует Ерохина «Матч ТВ».

Первый матч между командами пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.