Александр Ерохин: «Фенербахче» серьезный соперник независимо от того, на каком месте он идет в чемпионате - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 16:00Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Ерохин: «Фенербахче» серьезный соперник независимо от того, на каком месте он идет в чемпионате

    «Зенит» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Фенербахче».

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением насчет предстоящих матчей с турецкой командой.

    «Фенербахче» серьезный соперник независимо от того, на каком месте он идет в чемпионате. Плей-офф Лиги Европы — это матчи, в которых нужно дать результат здесь и сейчас, поэтому любая команда может выступить сильно в отдельно взятых играх. У нас есть время для хорошей подготовки к этим матчам!», - цитирует Ерохина «Матч ТВ».

    Первый матч между командами пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    #ерохин александр#фк зенит#фк фенербахче#рпл#Футбол-Россия#лига европы
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