«Манчестер Юнайтед» рассматривает Блана в качестве временного тренера

Француз Лоран Блан стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 53-летний француз стал первым вариантом, который обсуждало руководство клуба после решения об отставке португальца Жозе Моуринью.

Laurent Blanc is being considered by the @ManUtd board as they search for the man to replace Jose Mourinho until the end of the season, Sky Sports News has learnt.



