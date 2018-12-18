Источник: Глушаков не говорил, что «Спартак» всегда готовится к матчам «в бане и с бабами» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 16:08Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Источник: Глушаков не говорил, что «Спартак» всегда готовится к матчам «в бане и с бабами»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прошел допрос в отделе полиции для дачи показаний по делу об угрозах своей жене Дарье, с которой они ведут бракоразводный процесс. Супруга обвинила футболиста в измене в бане.

    СМИ растиражировали информацию телеграм-канала Mash, что Глушаков на допросе в полиции сказал, что его команда всегда готовится к матчам «в бане и с бабами».

    По информации Sport24.ru, Глушаков на допросе сказал, что у игроков «Спартака» есть традиция ходить в баню, но не говорил, что футболисты «готовятся к матчам в бане и с бабами».

    #глушакова дарья#глушаков денис#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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