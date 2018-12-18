Источник: Глушаков не говорил, что «Спартак» всегда готовится к матчам «в бане и с бабами»

Футбол 18 декабря 2018 16:08 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прошел допрос в отделе полиции для дачи показаний по делу об угрозах своей жене Дарье, с которой они ведут бракоразводный процесс. Супруга обвинила футболиста в измене в бане.

СМИ растиражировали информацию телеграм-канала Mash, что Глушаков на допросе в полиции сказал, что его команда всегда готовится к матчам «в бане и с бабами».

По информации Sport24.ru, Глушаков на допросе сказал, что у игроков «Спартака» есть традиция ходить в баню, но не говорил, что футболисты «готовятся к матчам в бане и с бабами».