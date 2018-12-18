СМИ: Главный тренер «Мольде» Сульшер может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Футбол 18 декабря 2018 16:26 Источник: The Mirror Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.

По информации Mirror, «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с наставником «Мольде» Оле Гуннаром Сульшером, который ранее играл за английскую команду. Манкунианцы хотят назначить временного тренера до конца сезона-2018/19.

45-летний норвежский специалист играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

В 2014 году Сульшер тренировал «Кардифф Сити», который спасся от вылета из английской премьер-лиги.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».