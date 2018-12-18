Источник: Зидан не намерен возглавлять «Манчестер Юнайтед»

Футбол 18 декабря 2018 16:33 Источник: Sport.es Автор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» отправил главного тренера Жозе Моуринью в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Главным кандидатом на пост наставника «МЮ», по мнению СМИ, является бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который остался без работы прошлым летом.

Как сообщает Sport.es, Зидан не собирается возглавлять «Манчестер Юнайтед» в разгар сезона, когда клуб только расстался с Моуринью.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».