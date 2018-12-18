Маурисио Почеттино: «Манчестер Юнайтед»? Не могу отвечать на такие вопросы - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 16:54Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

    Маурисио Почеттино: «Манчестер Юнайтед»? Не могу отвечать на такие вопросы

    Аргентинца считают одним из возможных преемников Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал отставку португальца Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

    «В первую очередь хочу пожелать ему всего наилучшего, – приводит BBC слова аргентинца. – У меня с ним очень хорошие отношения. И это грустная новость.

    Не мое дело то, что происходит в другом клубе. Хочу только передать Жозе мои наилучшие пожелания.

    Что до работы в «Манчестер Юнайтед»? Пока я в «Тоттенхэме» ходит много слухов, но я не могу отвечать на такие вопросы. Я сосредоточен на том, чтобы сделать максимум возможного здесь».

    Напомним, во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью, сообщив, что в ближайшее время определится с временным тренером, который будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

    Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Ранее он тренировал «Эспаньол» (2009-2012) и «Саутгемптон» (2013-2014).

    #апл#фк тоттенхэм#почеттино маурисио#фк манчестер юнайтед#моуринью жозе
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