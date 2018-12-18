Маурисио Почеттино: «Манчестер Юнайтед»? Не могу отвечать на такие вопросы

Футбол 18 декабря 2018 16:54 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

Аргентинца считают одним из возможных преемников Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал отставку португальца Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

«В первую очередь хочу пожелать ему всего наилучшего, – приводит BBC слова аргентинца. – У меня с ним очень хорошие отношения. И это грустная новость.

Не мое дело то, что происходит в другом клубе. Хочу только передать Жозе мои наилучшие пожелания.

Что до работы в «Манчестер Юнайтед»? Пока я в «Тоттенхэме» ходит много слухов, но я не могу отвечать на такие вопросы. Я сосредоточен на том, чтобы сделать максимум возможного здесь».

Напомним, во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью, сообщив, что в ближайшее время определится с временным тренером, который будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Ранее он тренировал «Эспаньол» (2009-2012) и «Саутгемптон» (2013-2014).