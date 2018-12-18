Алексей Спиридонов: Каррера – крутой тренер, но думаю, он что-то там пилил - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 17:41Источник: «Реальное время»Автор: Липкин Антон

    Алексей Спиридонов: Каррера – крутой тренер, но думаю, он что-то там пилил

    Спиридонов рассказал, что думает об итальянце.

    Доигровщик «Зенита» Алексей Спиридонов высказался об отставке бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

    – Понятно, что он крутой тренер, – сказал Спиридонов в интервью «Реальному времени». – Он сделал «Спартак» чемпионом. Хотя были вопросы и к нему. Были какие-то непонятные трансферы. Думаю, что где-то что-то он там пилил, не без этого.

    – В чем причина образования ОПГ «Ромашка» и почему она имеет такое влияние в клубе?
    – Главная причина образования, наверное, все-таки в том, что Каррера хотел избавиться от людей, которые состоят в этой «ОПГ».

    – Они не устраивали Массимо в первую очередь как игроки или как личности?
    – Конечно, как игроки. Недавно бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери рассказывал, что творил Дзюба в раздевалке. Как настраивал всех против него. Предполагаю, что то же самое творили и эти Комбаровы, Глушаковы. Им не давали играть – они начали всех настраивать против тренера. Все пришло к тому, что встал выбор: либо Массимо, либо они. Руководство выбрало футболистов.

    Напомним, Каррера был отправлен в отставку 22 октября, на следующий день после поражения от тульского «Арсенала» в премьер-лиге.

    12 ноября «Спартак» назначил главным тренером Олега Кононова.

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