Алексей Спиридонов: Каррера – крутой тренер, но думаю, он что-то там пилил

Футбол 18 декабря 2018 17:41 Источник: «Реальное время» Автор: Липкин Антон

Спиридонов рассказал, что думает об итальянце.

Доигровщик «Зенита» Алексей Спиридонов высказался об отставке бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

– Понятно, что он крутой тренер, – сказал Спиридонов в интервью «Реальному времени». – Он сделал «Спартак» чемпионом. Хотя были вопросы и к нему. Были какие-то непонятные трансферы. Думаю, что где-то что-то он там пилил, не без этого.

– В чем причина образования ОПГ «Ромашка» и почему она имеет такое влияние в клубе?

– Главная причина образования, наверное, все-таки в том, что Каррера хотел избавиться от людей, которые состоят в этой «ОПГ».

– Они не устраивали Массимо в первую очередь как игроки или как личности?

– Конечно, как игроки. Недавно бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери рассказывал, что творил Дзюба в раздевалке. Как настраивал всех против него. Предполагаю, что то же самое творили и эти Комбаровы, Глушаковы. Им не давали играть – они начали всех настраивать против тренера. Все пришло к тому, что встал выбор: либо Массимо, либо они. Руководство выбрало футболистов.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку 22 октября, на следующий день после поражения от тульского «Арсенала» в премьер-лиге.

12 ноября «Спартак» назначил главным тренером Олега Кононова.