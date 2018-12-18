Родионов освобожден от должности гендиректора «Спартака» и стал спортивным директором - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 17:52Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    Родионов освобожден от должности гендиректора «Спартака» и стал спортивным директором

    Во вторник состоялось заседание совета директоров «Спартака».

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от своей должности и назначен спортивным директором клуба. Такое решение было принято во вторник на совете директоров «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых.

    Исполняющим обязанности генерального директора стал Наиль Измайлов, сохранивший пост вице-президента.

    На заседании совета директоров выступили главные тренеры всех команды системы клуба – Олег Кононов (первая команда), Виктор Булатов («Спартак-2»), Алексей Лунин (молодежный состав), а также главный тренер академии Дмитрий Гунько.

    Работа академии, дубля и «Спартака-2» признана хорошей. При этом ключевым показателем в их оценке были не спортивные результаты, а подготовка резервов для первой команды.

    Что касается «Спартака», то его выступление в еврокубках признано неудовлетворительным. Задачи в Кубке России и чемпионате страны остаются прежними.

    Также совет директоров утвердил план на зимнее трансферное окно. Отмечено, что на позицию левого защитника уже приобретен бразилец Айртон Лукас.

    Сроки и места проведения трех первых сборов остались прежними: в январе «Спартак» будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ и Катаре, а в феврале отправится в Турцию.

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