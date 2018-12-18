Андрей Червиченко: Моуринью начал немножко перебирать с эпатажем - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 18:08Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

    Андрей Червиченко: Моуринью начал немножко перебирать с эпатажем

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «На мой взгляд, Моуринью начал немножко перебирать с эпатажем. Любой пиар хорош, даже отрицательный, но в этом плане произошел перебор. При отсутствии результата больше движения шло вокруг персоны Моуринью, а не самой команды, что вполне логично не устраивает ни хозяев клуба, ни болельщиков. Ситуация, при которой клуб к середине сезона имеет «армянский баланс», то есть половину очков, никуда не годится. Думаю, это абсолютно логичная и напрашивавшаяся отставка.

    Тренер-то он хороший, команды при нем выигрывали много трофеев. То, что он не скучный, на мой взгляд, скорее хорошо. Это привлекает внимание. Ни у одного тренера не получалось во всех клубах показывать стопроцентный результат — это факт. Думаю, он долго без работы не останется.

    Надо не забывать, что на сегодняшний день также существуют такие необъятные финансовые просторы, как на Ближнем Востоке или на китайском рынке. Там Моуринью только за одно имя и выкрутасы дадут в два раза больше, чем он получал в «Манчестере». Он на сегодняшний день — бренд, который хорошо продаваем. Думаю, Моуринью намерен это выжимать до конца и у него все будет в порядке», - приводит слова Червиченко сайт телеканала «360».

    Напомним, во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью, сообщив, что в ближайшее время определится с временным тренером, который будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

    #червиченко андрей#моуринью жозе#фк манчестер юнайтед#апл
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