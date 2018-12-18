Алексей Сафонов: Если Федун считает себя мужчиной, даже не стал бы рассматривать расставание с Глушаковым - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 18:16Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

    Алексей Сафонов: Если Федун считает себя мужчиной, даже не стал бы рассматривать расставание с Глушаковым

    Контракт с капитаном рассчитан до 2020 года.

    Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о возможном разрешении конфликтной ситуации между капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и фанатами клуба.

    – Он (Глушаков) – чемпион России и доказал многим, что хороший футболист, всего добивался своим трудом, – приводит News.ru слова Сафонова. – Жизнь – такая штука, которая не прощает мелочей. Где-то он сам себя запустил в данной ситуации, где-то окружение помогло. Когда ты востребован – у тебя куча друзей, а когда падаешь вниз – остаешься один. Близких людей не бывает много. Я в данной ситуации на его стороне. Когда начали сливать подробности из личной жизни, от этой грязи стало противно. Его ведь после чемпионства на руках носила вся страна, а теперь он стал козлом отпущения. Так ведь не бывает, надо уважать друг друга.

    – Стоит «Спартаку» оставлять у себя Глушакова после такой истории?
    – Если Федун считает себя мужчиной, даже не стал бы рассматривать вопрос расставания. Не хотелось бы, чтобы владелец «Спартака» прогибался под общественное мнение. Хотя не удивлюсь, если Глушаков перейдет в другую команду. На правах аренды, например. У меня есть друг, Алексей Спиридонов, неординарная личность, порой попадающая в различные ситуации из-за своих высказываний. Но я никогда от него не отказывался, хотя порой его прессовали дико. Вот такая же ситуация сейчас и в «Спартаке». Федуну надо лишь определиться со своей позицией по футболисту.

    – Смогут ли его простить болельщики?
    – Нет, не смогут. Кто мог, тот его уже простил, но в большей части – нет. В защиту Глушакова скажу: никогда подлецом не был, по жизни – рубаха-парень. Хочу, чтобы он еще долго приносил пользу нашему футболу. Если не в «Спартаке», так в другом клубе.

    Напомним, контракт Глушакова со «Спартаком» действует до конца сезона 2019/2020.

    После отставки бывшего главного тренера команды Массимо Карреры фанаты «Спартака» призвали лишить 31-летнего полузащитника капитанской повязки.

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