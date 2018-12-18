Юрген Клопп: Никто и ничто не сможет отнять у Моуринью то, что он выиграл - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 18:22Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

    Юрген Клопп: Никто и ничто не сможет отнять у Моуринью то, что он выиграл

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста наставника «Манчестер Юнайтед».

    «Выражаю ему все свое уважение, он невероятно успешен. Представляю, что последние несколько месяцев были не в радость никому, особенно ему. Неприятно, когда задают все эти вопросы каждый день. В этом проблема.

    Но никто и ничто не сможет отнять того, что он выиграл. Надеюсь, уходя из команды, он будет думать об этом, а не о вещах, происходивших в последнее время. Он выдающийся тренер», - цитирует Клоппа Sky Sports.

    Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

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