Судье, отклонившей апелляционную жалобу Кокорина и Мамаева, угрожают расправой

Футбол 18 декабря 2018 18:51 Источник: «Интерфакс» Автор: Сметанникова Дарья

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

При рассмотрении жалобы в Москгорсуд поступило анонимное электронное письмо с требованием отпустить футболистов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг. А судья пусть ходить с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», - говорится в письме.

Информация об угрозе была передана в ГУ МВД России для дальнейшей проверки и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности. На данный момент решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.