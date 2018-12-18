Судье, отклонившей апелляционную жалобу Кокорина и Мамаева, угрожают расправой - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 18:51Источник: «Интерфакс»Автор: Сметанникова Дарья

    Судье, отклонившей апелляционную жалобу Кокорина и Мамаева, угрожают расправой

    Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    При рассмотрении жалобы в Москгорсуд поступило анонимное электронное письмо с требованием отпустить футболистов. Об этом сообщает «Интерфакс».

    «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг. А судья пусть ходить с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», - говорится в письме.

    Информация об угрозе была передана в ГУ МВД России для дальнейшей проверки и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности. На данный момент решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.

    #кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия#рпл
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