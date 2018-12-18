Стивен Джеррард: Моуринью проделал в «Манчестер Юнайтед» лучшую работу с тех пор, как ушел Фергюсон - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 19:04Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

    Стивен Джеррард: Моуринью проделал в «Манчестер Юнайтед» лучшую работу с тех пор, как ушел Фергюсон

    Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.

    Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал отставку 55-летнего португальского специалиста.

    «Жозе — тренер мирового уровня. Он из тех, кого называют серийными победителями. Его уволили из «Манчестер Юнайтед», но Жозе выиграл пару трофеев для клуба. Он проделал в «Манчестер Юнайтед» лучшую работу с тех пор, как ушел сэр Алекс Фергюсон. Не думаю, что мы можем обрушиваться с критикой на него.

    Интересно будет посмотреть на «Манчестер Юнайтед» с новым наставником. Но ни одного болельщика клуба не волнует мое мнение на этот счет, так что это не мое дело», - цитирует Джеррарда Sky Sports.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #джеррард стивен#фк манчестер юнайтед#фергюсон алекс#моуринью жозе#апл
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