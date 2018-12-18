Марсело – об увольнении Моуринью: Он великий тренер и остался без клуба - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 19:23Источник: Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

    Марсело – об увольнении Моуринью: Он великий тренер и остался без клуба

    Защитник «Реала» Марсело поделился мнением насчет увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Жаль, ведь он великий тренер и остался без клуба. Не мне решать, вернется ли он в «Реал». Я благодарен Моуринью за то, что он в этом клубе сделал для меня», - приводит слова Марсело Mundo Deportivo.

    Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #марсело жуниор#моуринью жозе#фк манчестер юнайтед#апл#фк реал мадрид#испанская примера
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