Моуринью отказался разговаривать с журналистами: Пока, ребята, пока (видео)

Футбол 18 декабря 2018 19:48 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» во вторник уволил главного тренера Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов.

55-летний португальский специалист покинул город. Садясь в автомобиль Моуринью сказал журналистам: «Пока, ребята, пока».

"Bye guys.” 👋



Jose Mourinho departs The Lowry Hotel this afternoon, after being sacked by @ManUtd today. 🏨



Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/hbpxrfTKcQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 декабря 2018 г.

Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».