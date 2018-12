Моуринью отказался разговаривать с журналистами: Пока, ребята, пока (видео)

«Манчестер Юнайтед» во вторник уволил главного тренера Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов.

55-летний португальский специалист покинул город. Садясь в автомобиль Моуринью сказал журналистам: «Пока, ребята, пока».

