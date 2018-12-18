Моуринью отказался разговаривать с журналистами: Пока, ребята, пока (видео) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 19:48Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

    Моуринью отказался разговаривать с журналистами: Пока, ребята, пока (видео)

    «Манчестер Юнайтед» во вторник уволил главного тренера Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов.

    55-летний португальский специалист покинул город. Садясь в автомобиль Моуринью сказал журналистам: «Пока, ребята, пока».

    Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #моуринью жозе#фк манчестер юнайтед#апл
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