Эмери – об увольнении Моуринью: Это не очень хорошая новость для всех нас - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 20:09Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

    Эмери – об увольнении Моуринью: Это не очень хорошая новость для всех нас

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением насчет увольнения наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Честно говоря, я был удивлен, услышав об отставке Жозе. Это не очень хорошая новость для всех нас. Если один тренер завершает работу подобным образом, это не хорошо для других специалистов. Конечно, это неприятно, но я во многом понимаю, почему было принято подобное решение. Однако сейчас все мое внимание сосредоточено на матче с «Тоттенхэмом», - цитирует Эмери Sky Sports.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

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