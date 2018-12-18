Солари – о возможном возвращении Моуринью в «Реал»: Это просто часть жизни

Футбол 18 декабря 2018 20:22 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о возможном назначении Жозе Моуринью наставником мадридской команды.

Моуринью во вторник был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» из-за неудовлетворительных результатов.

«Как я могу быть обеспокоенным слухами и спекуляциями о «Реале»? Это ведь происходит ежедневно, это просто часть жизни.

Я ощущаю себя так же, как когда приехал сюда работать тренером — и как до этого выступал за команду в качестве игрока. А именно я настроен отдаваться работе полностью ежедневно, это мое видение футбола», — приводит слова Солари Sky Sports.

Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.