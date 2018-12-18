Солари – о возможном возвращении Моуринью в «Реал»: Это просто часть жизни - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 20:22Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

    Солари – о возможном возвращении Моуринью в «Реал»: Это просто часть жизни

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о возможном назначении Жозе Моуринью наставником мадридской команды.

    Моуринью во вторник был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» из-за неудовлетворительных результатов.

    «Как я могу быть обеспокоенным слухами и спекуляциями о «Реале»? Это ведь происходит ежедневно, это просто часть жизни.

    Я ощущаю себя так же, как когда приехал сюда работать тренером — и как до этого выступал за команду в качестве игрока. А именно я настроен отдаваться работе полностью ежедневно, это мое видение футбола», — приводит слова Солари Sky Sports.

    Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    #солари сантьяго#моуринью жозе#фк реал мадрид#фк манчестер юнайтед#апл#испанская примера
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