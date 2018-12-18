СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

Футбол 18 декабря 2018 20:47 Источник: Le Parisien Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, 23-летний француз уже согласовал контракт с каталонским клубом. Рабьо сообщил руководству «ПСЖ» о своем намерении покинуть команду. Действующий контракт полузащитника с парижским клубом действует до лета 2019 года.

Отметим, что в случае ухода Рабьо в зимнее трансферное окно «Барселоне» придется заплатить «ПСЖ» компенсацию. Если полузащитник уйдет летом – то достанется испанской команде бесплатно.

Трансферная стоимость Рабьо оценивается в 50 млн евро. В текущем сезоне француз провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.