СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Барселоной» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Боруссия М
    Нюрнберг
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 21:30
    Кан
    Тулуза
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Герта
    Аугсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Вольфсбург
    Штутгарт
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Фортуна
    Боруссия Д
    0
    0
    • Футбол18 декабря 2018 20:47Источник: Le ParisienАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

    Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Le Parisien.

    По информации издания, 23-летний француз уже согласовал контракт с каталонским клубом. Рабьо сообщил руководству «ПСЖ» о своем намерении покинуть команду. Действующий контракт полузащитника с парижским клубом действует до лета 2019 года.

    Отметим, что в случае ухода Рабьо в зимнее трансферное окно «Барселоне» придется заплатить «ПСЖ» компенсацию. Если полузащитник уйдет летом – то достанется испанской команде бесплатно.

    Трансферная стоимость Рабьо оценивается в 50 млн евро. В текущем сезоне француз провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

    #рабьо адриен#фк псж#фк барселона#Возможные трансферы#испанская примера#лига 1
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта