Агент: Защитник «Зенита» Чернов получил два предложения от российских клубов

Футбол 18 декабря 2018 21:06 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Сметанникова Дарья

Агент Александр Маньяков сообщил, что его клиент защитник «Зенита» Евгений Чернов может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Контракт 26-летнего Чернова с «Зенитом» истекает в конце декабря.

«Мы уже на протяжении полугода имеем право вести переговоры с другими клубами, что, естественно, и делаем. Футбольный клуб «Зенит» об этом предупрежден.

У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба, другое от регионального. Пока называть их имена не буду. Велика вероятность, что в десятых числах января Женя уже поедет на сборы с новой командой.

Это футбольная жизнь, к которой Женька, как профессионал, готов», - приводит слова Маньякова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне Чернов провел за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах.