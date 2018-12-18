Агент: Защитник «Зенита» Чернов получил два предложения от российских клубов

Агент Александр Маньяков сообщил, что его клиент защитник «Зенита» Евгений Чернов может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Контракт 26-летнего Чернова с «Зенитом» истекает в конце декабря.
«Мы уже на протяжении полугода имеем право вести переговоры с другими клубами, что, естественно, и делаем. Футбольный клуб «Зенит» об этом предупрежден.
У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба, другое от регионального. Пока называть их имена не буду. Велика вероятность, что в десятых числах января Женя уже поедет на сборы с новой командой.
Это футбольная жизнь, к которой Женька, как профессионал, готов», - приводит слова Маньякова «Спорт день за днем».
В нынешнем сезоне Чернов провел за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах.