Агент: Защитник «Зенита» Чернов получил два предложения от российских клубов - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 21:06Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

    Агент: Защитник «Зенита» Чернов получил два предложения от российских клубов

    Агент Александр Маньяков сообщил, что его клиент защитник «Зенита» Евгений Чернов может сменить команду в зимнее трансферное окно.

    Контракт 26-летнего Чернова с «Зенитом» истекает в конце декабря.

    «Мы уже на протяжении полугода имеем право вести переговоры с другими клубами, что, естественно, и делаем. Футбольный клуб «Зенит» об этом предупрежден.

    У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба, другое от регионального. Пока называть их имена не буду. Велика вероятность, что в десятых числах января Женя уже поедет на сборы с новой командой.

    Это футбольная жизнь, к которой Женька, как профессионал, готов», - приводит слова Маньякова «Спорт день за днем».

    В нынешнем сезоне Чернов провел за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах.

    #чернов евгений#фк зенит#маньяков александр#рпл#Возможные трансферы#Футбол-Россия
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