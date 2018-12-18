Новичок «Спартака» Умяров: Буду только рад конкурировать с Зобниным

Футбол 18 декабря 2018 21:31 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Новичок «Спартака» Наиль Умяров рассказал, на какой позиции ему удобно играть. Ранее полузащитник играл в «Чертаново».

«Никогда не думал, на какой позиции мне комфортнее играть. Нравится играть и в отборе, и начинать атаки, подключаться вперед. Все зависит от того, чего хочет тренер. Я вообще готов играть и в защите, и в атаке. Что касается конкуренции, то это отлично, она помогает прогрессу и всегда шла мне на пользу, улучшала мои качества. Рома Зобнин, безусловно, один из лучших игроков России вообще, а на своей позиции — точно лучший. Он один из ключевых в сборной. Буду только рад с ним конкурировать.

Поставленный дальний удар? Работаю над этим, но в ФНЛ бить не особо получалось. Там у нас есть другие исполнители, поэтому практики было немного. А в сборной было две возможности в первой игре, теперь вот — в последней. Хорошо, что удалось забить», - цитирует Умярова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел за «Чертаново» 21 матч и забил два мяча.