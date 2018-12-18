Новичок «Спартака» Умяров: Буду только рад конкурировать с Зобниным - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    окончен
    Боруссия М
    Нюрнберг
    2
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Кан
    Тулуза
    1
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    1-й тайм
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Герта
    Аугсбург
    0
    1
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Вольфсбург
    Штутгарт
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Фортуна
    Боруссия Д
    0
    0
    • Футбол18 декабря 2018 21:31Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

    Новичок «Спартака» Умяров: Буду только рад конкурировать с Зобниным

    Новичок «Спартака» Наиль Умяров рассказал, на какой позиции ему удобно играть. Ранее полузащитник играл в «Чертаново».

    «Никогда не думал, на какой позиции мне комфортнее играть. Нравится играть и в отборе, и начинать атаки, подключаться вперед. Все зависит от того, чего хочет тренер. Я вообще готов играть и в защите, и в атаке. Что касается конкуренции, то это отлично, она помогает прогрессу и всегда шла мне на пользу, улучшала мои качества. Рома Зобнин, безусловно, один из лучших игроков России вообще, а на своей позиции — точно лучший. Он один из ключевых в сборной. Буду только рад с ним конкурировать.

    Поставленный дальний удар? Работаю над этим, но в ФНЛ бить не особо получалось. Там у нас есть другие исполнители, поэтому практики было немного. А в сборной было две возможности в первой игре, теперь вот — в последней. Хорошо, что удалось забить», - цитирует Умярова «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел за «Чертаново» 21 матч и забил два мяча.

    #умяров наиль#фк спартак#фк чертаново#рпл#зобнин роман#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта