Аршавин провел ночь в стрип-клубе и устроил верховую прогулку на лошадях (видео)

Футбол 19 декабря 2018 00:14 Источник: Телеграм-канал Mash

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, Аршавин покинул стриптиз-клуб с двумя девушками, устроил верховую прогулку на лошадях, а затем отказался за это заплатить.

«А Аршавин-то ловелас у нас». Андрюша провел ночь в стриптиз-клубе, устроил пьяные покатушки с проститутками на лошадях и отказался платить деньги 🤦‍♂️ pic.twitter.com/VPJaZfOH58 — Руслан Абушкин (@abushkin) 18 декабря 2018 г.

Напомним, последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». Экс-форвард «Зенита» недавно завершил карьеру и возглавил детский международный проект клубной академии «Сириус в Зените».