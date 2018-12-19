Аршавин провел ночь в стрип-клубе и устроил верховую прогулку на лошадях (видео) - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 00:14Источник: Телеграм-канал Mash

    Аршавин провел ночь в стрип-клубе и устроил верховую прогулку на лошадях (видео)

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе, сообщает телеграм-канал Mash.

    По информации источника, Аршавин покинул стриптиз-клуб с двумя девушками, устроил верховую прогулку на лошадях, а затем отказался за это заплатить.

    Напомним, последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». Экс-форвард «Зенита» недавно завершил карьеру и возглавил детский международный проект клубной академии «Сириус в Зените».

    #Футбол-Россия#фк зенит#аршавин андрей
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